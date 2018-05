Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Dreister ...

BPOL NRW: Dreister "Kaffeekassendieb" festgenommen

Köln - Nachdem ein "Kaffeekassendieb" am 21.05.2018 Geld in der Bahnhofsmission des Kölner Hauptbahnhofes entwendete, konnte er heute durch aufmerksame Mitarbeiter der Bahnhofsmission wiedererkannt werden. Die Bundespolizei nahm den 53-jährigen Mann vorläufig fest.

In einem unbeobachteten Moment nutzte der "dreiste" Dieb die Gelegenheit der Bahnhofsmission ca. 15 Euro aus ihrer offenen Wechselgeldkasse zu stehlen. Mitarbeiter der Bahnhofsmission erstatteten umgehend Diebstahlsanzeige bei der Bundespolizei. Am heutigen Vormittag wurde der Tatverdächtige beim Kaffeetrinken in der Außengastronomie eines Cafés am Kölner Hauptbahnhof durch Mitarbeiter der Bahnhofsmission wiedererkannt. Umgehend teilten sie ihre Informationen der Bundespolizei mit, die den Polizeibekannten vorläufig festnehmen konnte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Bochumer wieder entlassen. Er verweigerte die Aussage.

