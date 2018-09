Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Ehrlicher Finder - ...

BPOL NRW: Ehrlicher Finder - 16-Jähriger übergibt Damenhandtasche an die Bundespolizei

Münster - Am 5. September gegen 21:30 Uhr meldete sich ein 16-jähriger Junge auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster und übergab eine auf dem Gehweg gefundene Damenhandtasche nebst persönlichen Inhalt.

Dem ehrlichen Finder wurde ein deutliches Lob durch die eingesetzten Beamten für sein vorbildliches Verhalten ausgesprochen und die Damenhandtasche zur Eigentumssicherung zunächst sichergestellt.

Über die persönlichen Gegenstände konnten die Bundespolizisten schnell die 30-jährige Eigentümerin ausfindig machen, die ihre Handtasche von ihrem Fahrradgepäckträger verloren hatten.

Überglücklich, nicht ihre Karten sperren und Ausweisdokumente neu beantragen zu müssen, nahm die Frau ihre Handtasche noch am selben Abend in der Bundespolizeiwache wieder in Besitz.

