Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Fahndungserfolg der ...

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der A 52 bei Schwalmtal; Georgier wurde mit fünf Haftbefehlen gesucht

Kleve - Kempen - Schwalmtal - Am Donnerstagmorgen, 7. Juni 2018 um 10:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der A 52 bei Schwalmtal einen 34-Jährigen Georgier als Fahrgast in einem Reisebus. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass der Reisende gleich mit fünf Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaften Hannover, Essen und Dortmund suchten ihn wegen Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft in Detmold wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt muss der Verurteilte nun eine Freiheitsstrafe von 354 Tagen verbüßen, da er die fällige Gesamtgeldstrafe in Höhe von 3840 Euro nicht bezahlen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Georgier heute Nachmittag in das Gefängnis in Willich gebracht.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Kleve Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0 E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94 47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -