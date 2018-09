Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Fahndungserfolg der ...

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Rumäne mit 1900 Gramm Ecstasy-Tabletten und 1000 Gramm Marihuana auf der A 3 bei Elten festgenommen

Kleve - Emmerich - Einen 30-Jährigen Rumänen hat die Bundespolizei in Kleve am Mittwochmorgen, 19. September 2018 um 09:40 Uhr, auf der A 3 an der Anschlussstelle Elten festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle des Reisenden entdeckten die Beamten insgesamt 1900 Gramm Ecstasy-Tabletten (ca. 6333 Stück) und 1000 Gramm Marihuana. Die Drogen hatte der Mann aufwändig in Waschmittelflaschen, einer Cornflakesdose und einem Schokoladenriegel versteckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernahm die Zollfahndung Essen die weitere Sachbearbeitung.

