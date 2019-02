Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Fahndungserfolg der ...

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Duo aus Polen mit 3,2 Kilogramm Marihuana im Wert von 32.000 Euro auf der Autobahn A 40 bei Straelen festgenommen

Kleve - Kempen - Straelen - Bereits am Mittwoch, 20. Februar 2019 um 19:45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 40 bei Straelen zwei polnische Männer im Alter von 26 und 30 Jahren nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten auf der Rücksitzbank des Audi eine Einkaufstasche und eine Reisetasche mit insgesamt 3,2 Kilogramm Marihuana. Griffbereit in der Fahrertür lag ein Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock, ein weiterer steckte zwischen Mittelkonsole und Beifahrersitz. Weiterhin hatte der 30-Jährige Fahrer in seiner Jackentasche ein Butterflymesser dabei. Die Männer wurden daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Beide befinden sich derzeit auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

