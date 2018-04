Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Fahndungserfolg des ...

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteam; 33-Jährige Bulgare auf der A 40 bei Straelen verhaftet

Kleve - Kempen - Straelen - Am Samstagnachmittag, 31. März 2018 um 16:46 Uhr, kontrollierte das grenzüberschreitende Polizeiteam -Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee- auf der A 40 am Rastplatz Neufelder Heide einen 33-Jährigen Bulgaren. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Weiden / Oberpfalz den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauch suchte. Der Mann konnte die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 450 Euro abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

