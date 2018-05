Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Fahndungserfolge der ...

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei; drei Haftbefehle am Dienstag vollstreckt

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen - Emmerich - Straelen - Gleich drei Haftbefehle konnte die Bundespolizei am Dienstag, 8. Mai 2018, vollstrecken. Im ersten Fall am Bahnhof in Kaldenkirchen wurde eine 31-Jähriger Deutscher aus Meißen verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt in Moers-Kapellen eingeliefert. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Erschleichen von Leistungen. Da der Gesuchte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht zahlen konnte muss er nun eine 40-tägige Haftstrafe verbüßen. Im zweiten Fall überprüfte ein Team der gemeinsamen Streife -Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee- einen 52-Jährigen Niederländer aus Rotterdam und einen 34-Jährigen Russen auf der A 3 bei Emmerich. Die Staatsanwaltschaft in Hannover suchte den Niederländer mit einem Erzwingungshaftbefehl. Ihm drohte eine 3-tägige Haftstrafe. Da er vor Ort die Geldstrafe in Höhe von 60 Euro bezahlte, konnte die drohende Haft abgewandt werden. Der russische Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, da die Straßenverkehrsbehörde die Einziehung angeordnet hatte. Anschließend wurde den Männern die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt. Im dritten Fall kontrollierten die Beamten auf der A 40 bei Straelen einen 42-Jährigen Polen. Die Personalienüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Kleve den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz suchte. Der Pole zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 300 Euro im Bundespolizeirevier in Kempen ein und konnte die ihm drohende 15-tägige Haftstrafe ebenfalls abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Kleve Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0 E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94 47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -