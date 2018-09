Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Festnahme noch vor ...

BPOL NRW: Festnahme noch vor Sonnenaufgang am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf - Noch vor Sonnenaufgang vollstreckte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen einen Haftbefehl.

Als am gestrigen Morgen, gegen 04.30 Uhr, eine 45-jährige Deutsche ihr Handgepäck zu Kontrolle vorlegte, da sie mit Freundinnen einen Kurzurlaub auf Mallorca verbringen wollte, wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Kontrollgerät zeigte an, dass am Handgepäck mögliche Sprengstoffanhaftungen vorhanden sind. Durch weitere polizeilichen Maßnahmen konnte der Verdacht nicht erhärtet und im Abschluss dann auch die Ungefährlichkeit des Gepäcks festgestellt werden. Die Bundespolizeibeamten erhielten jedoch Kenntnis darüber, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Oldenburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Anfang 2018 war sie vom Amtsgericht Vechta, wegen Betrug in mehreren Fällen, zu einer Geldstrafe von 900.- EURO verurteilt worden. Da sie die Geldstrafe bisher nicht bezahlt und unter ihrer bisherigen Anschrift auch nicht zu erreichen war, wurde gegen sie der Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Da sie auch bei der Bundespolizei die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, ging ihre Reise nicht nach Mallorca, sondern in die Justizvollzugsanstalt, wo sie jetzt die 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Im weiteren Verlauf des Tages, wurden noch vier Reisenden ihre Haftbefehle eröffnet. Drei Personen konnten die Geldbußen und Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlen. Hingegen musste ein 26-jähriger Tunesier, der nach Marsa Alam (Ägypten) ausreisen wollte, seine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, da er die geforderte Geldstrafe von 300.- EURO, wegen Erschleichen von Leistungen, nicht aufbringen konnte.

