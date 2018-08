Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Frontscheibe eines ...

BPOL NRW: Frontscheibe eines Dienstwagens der Bundespolizei zerstört

Siegburg - Dienstagmorgen stellte ein Bundespolizist am Bahnhof Siegburg/Bonn fest, dass die komplette Frontscheibe des abgestellten Dienstwagens beschädigt war, sodass das Fahrzeug nicht mehr benutzbar ist.

Am 21.08.2018 um 05:30 Uhr wollte der Beamte zu Dienstbeginn das auf dem Europaplatz in Siegburg abgestellte Fahrzeug nutzen, als er bemerkte, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht die Frontscheibe des Streifenfahrzeugs VW Passat zerstört hatten. Die Scheibe ist über die gesamte Breite gerissen und ca. 10 cm. nach innen eingedrückt, sodass von großer Gewalteinwirkung ausgegangen werden muss. Das Fahrzeug ist derzeit nicht einsetzbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel" ein.

