Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Geschultes Auge ...

BPOL NRW: "Geschultes Auge" einer Bundespolizistin erkennt Gepäckdieb wieder

Köln - Am Samstagmorgen wurde ein Tatverdächtiger eines Gepäckdiebstahls von einer Bundespolizistin im Kölner Hauptbahnhof wiedererkannt; der Mann hatte bereits vor ca. einem Monat einem Reisenden einen Rucksack entwendet und war geflohen. Durch die Videoauswertung erinnerte sich die Beamtin an den Mann und nahm ihn vorläufig fest.

Bereits am 05. Oktober 2018 wurde ein Reisender aus Wien in der Nähe des Hauptbahnhofes bestohlen. Bei einem Gang zur Toilette hinterließ er seinen Rucksack unbeaufsichtigt. Den Moment nutzte der unbekannter Dieb, um das Gepäckstück zu entwenden. Der Österreicher erstattete umgehend Anzeige bei der Kölner Bundespolizei, die eine Videoauswertung veranlasste. Dabei konnte der unbekannte Tatverdächtige mit seiner Beute festgestellt werden. Beim Streifengang am Samstagmorgen (03.11.2018) durch den Kölner Hauptbahnhof erkannte die Bundespolizistin den Tatverdächtigen aus der Videosequenz wieder. Der 50-jährige Kölner war sehr überrascht über seine Festnahme und verweigerte die Aussage zum Tatvorwurf. Nach Abschluss aller strafprozessualer Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Köln Martina Dressler

Telefon: 0221/16093-103 Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045 Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190 E-Mail: presse.k@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW Internet: www.bundespolizei.de Marzellenstraße 3-5 50667 Köln

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -