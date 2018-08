Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Gesucht wegen ...

BPOL NRW: Gesucht wegen Diebstahls; Festnahme durch Bundespolizei

Köln - Freitagmorgen, kurz nach 04:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Reisenden vor dem Kölner Hauptbahnhof; Fahndungstreffer für die Polizisten, denn der Mann wurde seit einem knappen Jahr von der Staatsanwaltschaft Köln per Haftbefehl gesucht.

Mit einer Polizeikontrolle hatte der 44-jährige Bulgare am Freitagmorgen nicht gerechnet, als er sich am Bahnhofsvorplatz aufhielt. Nach einer kurzen Befragung "checkten" die Beamten seinen Ausweis. Bei der Fahndungsabfrage kam der Haftbefehl gegen den Mann zum Vorschein; er musste eine Geldstrafe in Höhe von 870 Euro bezahlen oder ersatzweise für 87 Tage ins Gefängnis. Da der verurteilte Dieb, der seit 28.08.2017 gesucht wurde, über kein Bargeld verfügte, wurde er festgenommen und wird nunmehr seine Freiheitsstrafe absitzen.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Köln Martina Dressler

Telefon: 0221/16093-103 Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045 Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190 E-Mail: presse.k@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW Internet: www.bundespolizei.de Marzellenstraße 3-5 50667 Köln

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -