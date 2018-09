Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Haftstrafe konnte ...

BPOL NRW: Haftstrafe konnte durch Zahlung der "Steuerschuld" verhindert werden - Bundespolizei nimmt 27-Jährigen vorläufig fest

Aachen - Beamte der Bundespolizei Aachen haben am Wochenende einen PKW-Fahrer nach erfolgter Einreise aus Belgien an der BAB 44 in Aachen-Brand kontrolliert. Bei der Überprüfung des 27-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Steuerhinterziehung zur Festnahme/Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Er musste demnach noch eine Geldstrafe von fast 310,- Euro bezahlen. Zur weiteren Klärung der Angelegenheit wurde der Mann zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte eine Verbringung in die Justizvollzugsanstalt verhindert werden. Der Mann durfte nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahme die Bundespolizeiwache wieder verlassen.

