Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Hilfesuchend in ...

BPOL NRW: Hilfesuchend in Münster / Bundespolizei nimmt Jugendlichen in Gewahrsam

Münster - Borchen - Bundespolizeistreife nimmt hilfesuchenden 16-Jährigen, in psychischer Notsituation am Hauptbahnhof Münster in Gewahrsam.

Am 28.08.2018 gegen 17.20 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen 16-jährigen Jugendlichen fest, der sich aufgrund seiner Verhaltensweise offensichtlich in einer psychischen Notsituation befand.

Als die Beamten ihre Hilfe anboten, äußerte der Jugendliche, dass er aus einer Wohneinrichtung des Kinderhaus Dürperns abgängig war und dringend psychologisch-medizinische Hilfe benötigte.

Die Bundespolizisten nahmen den 16-Jährigen in Gewahrsam und organisierten in Absprache mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Münster die Rückführung in die Wohneinrichtung, wo dem jungen Mann geholfen werden konnte.

