Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Im RE 6 - 16-Jähriger ...

BPOL NRW: Im RE 6 - 16-Jähriger mit 1,6 Promille greift 23-Jährigen an und verschmutzt Zelle der Bundespolizei

Dortmund - Kamen - Rache könnte ein mögliches Motiv eines 16-jährigen Jugendlichen aus Kamen sein, der gestern Abend (24. September) einen 23-jährigen Mann aus Dortmund im RE 6 mit Faustschlägen angriff.

Gegen 23:00 Uhr wurde die Dortmunder Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung im RE 6 zwischen Kamen und Dortmund informiert. In Dortmund angekommen, nahmen Bundespolizisten einen 16-Jährigen fest. Nach Zeugenaussagen soll der Jugendliche, der bereits wegen zahlreicher Gewaltdelikte polizeibekannt ist, den Dortmunder unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen haben. Dieser erlitt dadurch Prellungen im Gesicht. Der 23-Jährige erklärte, dass sich der 16-Jährige bei ihm rächen wollte. Wofür konnte er nicht sagen. Nach Angaben des Dortmunders würde er den Kamener nur flüchtig kennen.

In der Wache verhielt sich der Jugendliche durchgehend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Mehrmals trat er gegen die Wände und den Tresen in der Wache. In der Gewahrsamszelle beruhigte er sich ebenfalls nicht und trat auch dort gegen die Zellentür und bespuckte diese mehrfach.

Nachdem die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen informiert werden konnte, holte seine Schwester ihren Bruder später aus der Wache ab. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Dortmund

-Pressestelle-

Telefon: 0231 562247-132 Mobil: +49 (0)173 7150710 E-Mail: presse.do@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89 44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.