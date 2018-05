Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Jugendliche ...

BPOL NRW: Jugendliche Gepäckdiebe im IC unterwegs- Festnahme durch Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof

Köln - Montagmorgen im IC 2021 auf der Fahrt von Hamburg nach Frankfurt (Main): Zwei junge Männer schleichen durchs Abteil, um sich ein Diebstahlsopfer auszusuchen. Tatsächlich versuchten sie einer Reisenden die Handtasche zu stehlen. Ein aufmerksamer Mann beobachtete die 15 Jährigen, alarmierte die Bundespolizei und konnte dadurch schlimmeres verhindern, denn die Jugendlichen wurden am Kölner Hauptbahnhof durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Kurz nach drei Uhr am Montagmorgen beobachtete ein 42-jähriger Reisender des IC 2021 zwei junge Algerier, die sich gezielt für Gepäckstücke schlafender Reisender interessierten. Einer der beiden setze sich vor sein Opfer und nahm der schlafenden Reisenden die Handtasche vom Schoß. Als der Dieb jedoch feststellte, dass seine Tat beobachtet wurde, ließ er die Tasche wieder fallen. Weiterhin sah sich das Duo im Zug um und verließ dann im Kölner Hauptbahnhof den Intercity. Die zwischenzeitlich alarmierte Bundespolizei nahmen beide Diebe vorläufig fest. Bei der Durchsuchung wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln, ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und beschlagnahmt. Ein Jugendlicher war bereits von der Polizei Rasteden als vermisst gemeldet. Sein Begleiter zeigte sich im polizeilichen System als kein Unbekannter: Er war wegen Eigentumsdelikten bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigem Diebstahls mit Waffen sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Jugendlichen wurden an eine Jugendschutzeinrichtung der Stadt Köln übergeben.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Köln Martina Dressler

Telefon: 0221/16093-103 Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045 Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190 E-Mail: presse.k@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW Internet: www.bundespolizei.de Marzellenstraße 3-5 50667 Köln

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -