Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Lebensgefahr! - ...

BPOL NRW: Lebensgefahr! - Betonplatten auf die Schienen gelegt - Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichem Wahnsinn

Bochum - Dortmund - Gestern Mittag (01. November) überfuhr eine S-Bahn im Bereich einer Bahnstrecke in Bochum-Langendreer Schottersteine und eine Betonplatte. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden.

Gegen 13:45 Uhr befuhr die S-Bahn 1(Dortmund - Solingen) die Bahnstrecke im Bereich Bochum-Langendreer (Hessenteich). Im Bereich eines Sportplatzes überfahr der Zug mehrere Schottersteine und eine Betonplatte. Tatverdächtige konnte der Triebfahrzeugführer nicht beobachten. Auch eine Nahbereichsfahndung durch die Bundespolizei brachte keine Anhaltspunkte zu den Verursachern.

Diese hatte sich durch ihr Verhalten in Lebensgefahr gebracht. Nicht nur das der Aufenthalt im Gleisbereich mit tödlichen Gefahren verbunden ist. Durch das Überfahren der Steine und der Betonplatte können Splitter zu lebensgefährlichen Geschossen werden, welche die Verursacher oder unbeteiligte Personen im Nahbereich verletzten können.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich gegen 13:35 bis 14:00 Uhr im Bereich der Bahnstrecke in Bochum-Langendreer (Sportplatz im Bereich Am Hessenteich) aufgehalten haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen.

