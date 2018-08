Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Lügen wurden ...

BPOL NRW: Lügen wurden durchschaut! / Bundespolizei nimmt abgängigen 12-Jährigen in Schutzgewahrsam!

Bielefeld - Münster - Beamte der Bundespolizei nahmen nach einem Bürgerhinweis einen abgängigen Jungen (12 Jahre) am Hauptbahnhof Bielefeld in Schutzgewahrsam.

Am 29.08.2018 gegen 18.00 Uhr erschien eine Reisende in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld. Diese Reisende teilte mit, dass ihr ein Kind im Zug aufgefallen sei und sie aufgrund der Verhaltensweise den Eindruck habe, dass dieser Junge ausgebüxt ist.

Dem Bürgerhinweis folgend, stellte schließlich eine Streife der Bundespolizei den 12-Jährigen im Hauptbahnhof Bielefeld fest. Bei der Befragung nach seinen Personalien und seiner Reiseabsichten log der junge Mann bis sich die Balken bogen. Als er merkte, dass die Beamten der Bundespolizei seine Geschichten durchschauten, schwieg er sich zunächst bockig aus und verweigerte jedwede Kooperation.

Die Beamten nahmen das schlecht gelaunte Kind in Schutzgewahrsam und führten ihn zur Bundespolizeiwache. Recherchen ergaben schließlich, dass der 12-Jährige seinem Betreuer in Gütersloh abgehauen war. In Absprache mit dem Jugendamt Bielefeld wurde der weiterhin miesepetrige Junge an den Bereitschaftsdienst des Jugendamtes übergeben, der sich um dessen Rückkehr nach Gütersloh kümmerte.

