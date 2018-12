Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Mann in S-Bahn ...

BPOL NRW: Mann in S-Bahn zusammengeschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Windeck - Schladern - Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall am 29. Juni 2018 in der S12 von Windeck, Au nach Dattenfeld geben können. Dort haben die beiden abgebildeten Personen einem 67-jährigen Mitreisenden mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Laut aktuellem Ermittlungsstand waren die zwei Männer "auf Krawall" aus, als sie am Freitagabend gegen 23:20 Uhr in die S12 stiegen. Sie sprachen zunächst eine Reisende an, die gegenüber dem späteren Opfer saß und den Kontakt ablehnte. Plötzlich schlugen die beiden tätowierten Männer auf den Mann aus Roth ein. Anschließend verließen sie die Bahn. Der Geschädigte begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Körperverletzung" ein und stellte das Videomaterial sicher. Bisher konnte kein Tatverdächtiger gestellt werden.

Mit Beschluss des Amtsgerichts stellt die Bundespolizei mehrere Fotos für die Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung und fragt: Wer kennt die abgebildeten Männer? Wer kennt den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen? Wer kann weitere Angaben zur Tat geben?

Die Fahndung ist ebenfalls auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/20 18/oefa_42-2018.html einsehbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

