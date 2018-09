Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Marihuana-Geruch im ...

BPOL NRW: Marihuana-Geruch im Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei fertigt Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bielefeld - Bundespolizisten trafen 31-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Bielefeld beim Konsum von Marihuana auf dem Bahnsteig an. Am 6.September gegen 01:15 Uhr war eine Bundespolizeistreife im Hbf. Bielefeld bereits im Einsatz, als die Beamten einen sehr deutlichen Marihuana-Geruch wahrnehmen konnten. Ihrer Nase folgend stellten die Bundespolizisten schließlich den 31-jährigen Mann auf dem Nachbarbahnsteig fest, wie dieser einen Joint konsumierte. Erschrocken über das unerwartete Erscheinen der Bundespolizei händigte der Mann seinen Joint und weitere 10 Gramm Marihuana an die Beamten aus. Seitens der Bundespolizei erwartet den jungen Mann nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

