Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Mit entwendeter ...

BPOL NRW: Mit entwendeter EC-Karte Geld abgehoben -Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei -Wer kennt diesen Mann?-

Bielefeld - Bereits am 04.10.2017 (Mittwochabend) gegen 18:20 Uhr wurde eine 59-Jährige Opfer eines Taschendiebs. Im Anschluss wurden mit der entwendeten EC-Karte der Geschädigten insgesamt rund 1000,00 Euro abgehoben.

Die 59-jährige Dame aus Nordstemmen befand sich zur Tatzeit im Hauptbahnhof Bielefeld in einer auf Gleis 5 stehenden "Westfalen Bahn", als ihr ein bislang unbekannter Mann die Geldbörse, in der sich neben Bargeld unter anderem auch die EC-Karten der Geschädigten befanden, entwendete. Unmittelbar danach setzte der Tatverdächtige die Karten an Geldautomaten verschiedener Banken ein. Hierbei wurde er von einer Videoüberwachungsanlage eines Geldinstituts aufgezeichnet.

Die in diesem Fall ermittelnde Bundespolizeiinspektion Münster erwirkte nun beim zuständigen Amtsgericht in Bielefeld einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung des bislang unbekannten Mannes. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und Computerbetrug ermittelt.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180cm-185cm groß, kräftige Statur, dunkles, kurzes Haar, hohe Stirn, Brillenträger.

Die Bundespolizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann auf dem Lichtbild? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer: 0 800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

