Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Mutter verhindert Haft ...

BPOL NRW: Mutter verhindert Haft ihres Sohnes am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf - Am Mittwochnachmittag konnten am Flughafen Düsseldorf insgesamt drei Personen durch die Bundespolizei bei der Ein- und Ausreisekontrolle festgenommen werden. Alle drei Personen konnten die Geldstrafe in der Gesamthöhe von 6.768,16 Euro bezahlen.

Ein 60-Jähriger wollte nach Manchester reisen, jedoch stellten die Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eine Ausschreibung zur Festnahme fest. Der Deutsche wurde von der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 5.488,16 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt. Nach Entrichtung der Geldstrafe konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Aufgrund einer Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Betruges wurde ein 29-Jähriger bei der Ausreisekontrolle nach in die Türkei festgestellt. Der Türke konnte die Freiheitsstrafe von 30 Tagen abwenden, in dem er die Geldstrafe von 680 Euro beglich.

Ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben war ein 31-Jähriger von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Körperverletzung. Der Bulgare wurde zu einer Freiheitsstrafe von 60 Tagen oder einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Die Mutter löste ihren Sohn aus, indem sie die Summe extra zu der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf brachte.

