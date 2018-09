Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Schwarzfahrt endet im ...

BPOL NRW: Schwarzfahrt endet im Schutzgewahrsam der Bundespolizei - Abgängigen 16-Jähriger aufgegriffen. Bundespolizei greift nach Schwarzfahrt mit der Eurobahn Jugendlichen im Hauptbahnhof Bielefeld auf.

Bielefeld - Am 05.09.2018 gegen 21.15 Uhr wurde die Bundespolizei am Hbf. Bielefeld zur einfahrenden Eurobahn gerufen. Der Zugbegleiter hatte auf der Fahrt von Bruchmühlen nach Bielefeld den Jungen ohne Fahrschein angetroffen. Ermittlungen der Beamten zur Identität und Wohnanschrift des Jungen ergaben, dass der Jugendliche aus einer betreuten Wohneinrichtung in Bielefeld abgängig war. Kurzerhand nahmen die Bundespolizisten den Jugendlichen in Schutzgewahrsam. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen gefertigt. Nach Rücksprache mit den Jugendbetreuern der Wohneinrichtung wurde der 16-jährige schließlich von der Wache der Bundespolizei am Hbf. Bielefeld abgeholt.

