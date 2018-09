Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Sechzig Euro oder ...

BPOL NRW: Sechzig Euro oder einen Tag Erzwingungshaft Die Einreise nach Deutschland von der Bundespolizei gestoppt

Münster - Den Haftbefreienden Betrag von 60,50 Euro musste ein türkischer Staatsangehöriger zahlen, bevor ihn die Bundespolizei am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) nach Deutschland einreisen ließ.

Der Mann hatte vergessen, ein geringes Ordnungsgeld zu bezahlen und war kurzerhand von der Staatsanwaltschaft Osnabrück zu Festnahme und einem Tag Erzwingungshaft ausgeschrieben. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle war dieser bestehende Haftbefehl dann aufgefal-len.

Gerade geringe Ordnungsgelder, die unbezahlt bleiben, münden nicht selten in Haftbefehle die dann auf dem Weg in den Urlaub am Flughafen auffallen.

Der Mann hatte glücklicherweise noch Geld bei sich und konnte sich so von der Haft freikaufen

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Münster PHK Jürgen Gerdes Telefon: +49 (0) 251 / 97437 -103 E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1 48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.