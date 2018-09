Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Versteckte Kamera im ...

BPOL NRW: Versteckte Kamera im Hauptbahnhof? Nackter Mann im Hauptbahnhof Münster gesichtet. Bundespolizei klärt ungewöhnlichen Sachverhalt

Münster - Von Bahnhofsbesuchern wurde eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Donnerstag, 27.09.18, gegen 17.30 Uhr auf einen fast völlig nackten Mann aufmerksam gemacht.

Der nur noch mit Socken bekleidete 21-jährige Deutsche saß im Schneidersitz auf dem kalten Boden der Nordhalle des Bahnhofs Münster.

Der nackte Mann wurde von den Bundespolizisten zur Wache geführt und dort über sein ungebührliches Verhalten belehrt. Einen sexuellen Hintergrund verneinten die Polizeibeamten in ihrem Bericht.

Eine nachträgliche Auswertung der Kameraüberwachung im Bahnhof Münster ließ den Vorgang noch skurriler erscheinen. Der 21-jährige hatte sich bereits in der Bahnhofstoilette ausgezogen und sich dann nackt bis auf die Socken inmitten der Reisenden des Berufsverkehrs in die Nordhalle des Bahnhofs Münster gesetzt. Die Reisenden nahmen das "Ganze", wie in der Ordnungswidrigkeiten Anzeige zu lesen ist, eher belustigt auf und dachten wohl an die "Versteckte Kamera" die irgendwo lauert.

