Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Vierfacher ...

BPOL NRW: Vierfacher Brötchendieb durch Bundespolizei festgenommen

Köln - Feist kommt weiter, war vermutlich die "Masche" des Brötchendiebes, der am Freitag viermal in eine Bäckerei im Kölner Hauptbahnhof ging, um sich in der Auslage ohne Bezahlung zu bedienen. Die Bundespolizei nahm den Dieb fest.

Sehr geduldig zeigte sich eine Mitarbeiterin einer Bäckerei im Kölner Hauptbahnhof; als ein Mann ohne zu bezahlen mit Brötchen und Getränken die Filiale verließ, forderte die Verkäuferin den Mann auf, den Betrag zu entrichten. Anstatt den noch ausstehenden Betrag zu bezahlen, ging er 10 Minuten später wieder in den Shop, um eine weitere Cola zu stehlen. Nochmals wurde er aufgefordert die Cola zu begleichen, was ihn jedoch nicht interessierte. Als der Hunger immer noch nicht gestillt war, ging der 44-Jährige erneut in das Geschäft. Dieses Mal kam die alarmierte Bundespolizei zur Hilfe, um ihn festzunehmen. Der Pole wurde zur Dienststelle verbracht. Dort stellte sich heraus, dass er bereits am Vormittag wegen Diebstahls in derselben Bäckerei durch die Bundespolizei aufgegriffen wurde und im Bereich der Diebstahlskriminalität kein Unbekannter war. Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen gewerbsmäßigem Diebstahl und führte ihn dem Haftrichter vor. Der "Brötchendieb" sitzt nunmehr bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Haft.

