Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim / B...

BExhibitionistische Handlungen im Zug - Zeugen gesucht

Ganderkesee - Hoykenkamp; Ein bislang unbekannter Mann hat sich am frühen Samstagmorgen, 8. September, in einem Zug der NordWestBahn (Regio-S-Bahn) auf der Fahrt von Bremen nach Oldenburg vor zwei jungen Frauen entblößt. Die beiden 18-jährigen Schülerinnen saßen im Bereich der Ausstiegstür und WC-Anlage des Zuges. Gegen 05:30 Uhr war der Mann zunächst an den beiden 18-Jährigen vorbeigelaufen und hatte die Frauen "komisch beäugt". Kurz bevor der Zug am Haltepunkt Hoykenkamp anhielt, stimulierte sich der Mann im freien Raum der Ausstiegstür vor den Augen der jungen Frau bei geöffneter Hose sexuell selbst. Nach dem Halt des Zuges in Hoykenkamp stieg der Mann aus und stellte sich auf den Bahnsteig direkt vor das Fenster der beiden jungen Frauen. Dort manipulierte er, bis zur Abfahrt des Zuges, weiter an seinem Geschlechtsteil. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 180 - 185 cm groß, etwa 25 - 30 Jahre alt, normale Statur, blonde Haare, blaue Jeans, dunkle Jacke, beige Adidas-Schuhe. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den bislang noch unbekannten Mann eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei in Oldenburg unter 0441 - 21838 - 0 erbeten.

