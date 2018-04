Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim / BSchwarzfahrer ...

BSchwarzfahrer entpuppt sich als notorischer Dieb - Mit Haftbefehl gesucht

Osnabrück - Hauptbahnhof; Am Wochenende konnten Bundespolizisten einen mit Haftbefehl gesuchten 25-jährigen Mann im Osnabrücker Hauptbahnhof festnehmen. Der junge ausweislose Mann hatte zuvor einen Intercity von Köln nach Osnabrück ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Zudem hatte der Gesuchte mit ungeklärter Nationalität auch schon mehrfach gegenüber den Behörden angegeben, erst 16 Jahre alt zu sein. Im Rahmen der polizeilichen Recherchen konnten die Beamten feststellen, dass gegen den insbesondere in NRW vielreisenden 25-jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen - wegen gewerbsmäßigen Diebstahls - vorlag. Nachdem der Mann einem Haftrichter vorgeführt worden war, ging es für den polizeibekannten zurzeit in Bonn gemeldeten Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt. Unter seiner Jacke trug er eine weitere hochwertige Jacke, in der sich noch das Verkaufsetikett befand. Wegen des Verdachts eines erneuten Diebstahls wurde abermals ein Strafverfahren eingeleitet.

