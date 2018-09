Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim / BStreit um ...

BStreit um Zutaten eskaliert

Oldenburg - Hauptbahnhof; Ein zunächst verbaler Konflikt hinsichtlich der Zubereitung der Speisen in einem asiatischen Schnellrestaurant im Oldenburger Hauptbahnhof ist am frühen Donnerstagabend eskaliert. Ein 23-jähriger Mann hatte sich am Donnerstagnachmittag zunächst zum "Probearbeiten" in dem Restaurant eingefunden. Mit dem 54-jährigen Küchenchef geriet der doch sehr aufbrausend wirkende junge Mann recht schnell wegen der "Zutaten" in einen Streit. Die Auseinandersetzung wurde zunächst außerhalb der Geschäftsräume verbal fortgesetzt. Im weiteren Verlauf schlug der 23-Jährige den Küchenchef mit der Faust ins Gesicht. Durch einen weiteren Mitarbeiter des Restaurants und einer wenig später eintreffenden Streife der Bundespolizei konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Gegen den 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

OTS: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70276 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70276.rss2

Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim Daniel Hunfeld Telefon: 05924 7892 111 E-Mail: Daniel.Hunfeld@Polizei.Bund.de www.bundespolizei.de Twitter: https://twitter.com/bpol_nord