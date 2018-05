Bundespolizeiinspektion Berggießhübel / BPOLI BHL: Festnahme auf der ...

BPOLI BHL: Festnahme auf der Bundesautobahn 17

Breitenau - Am 23. Mai 2018 leiteten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der Bundesautobahn 17 einen PKW und dessen Insassen zur grenzpolizeilichen Kontrolle ab. Das Fahrzeug geriet zur Nachtzeit an der Anschlussstelle Bad Gottleuba, Fahrtrichtung Prag, in den Fokus der Einsatzkräfte.

Für einen rumänischen Staatsangehörigen (39 Jahre) endete die Reise auf der Bundesautobahn 17. Das Amtsgericht Böblingen verurteilte den 39-Jährigen in der Vergangenheit wegen Diebstahls mit Waffen. Jetzt drohten dem untergetauchten Verurteilten 90 Tage Restfreiheitsstrafe. Ferner bestand die Möglichkeit, resultierend aus dem Haftbefehl, nach Zahlung von 1423,50 Euro die Hafteinlieferung abzuwenden. Nach Zahlung der Geldstrafe durfte der Rumäne seine Reise fortsetzen.

Weiterhin stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel im Rahmen der grenzpolizeilichen Fahndung noch weitere 10 Personen fest, welche wegen verschiedenster Delikte durch in- und ausländische Behörden bereits gesucht wurden.

