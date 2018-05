Bundespolizeiinspektion Bexbach / BMit Schreckschusswaffe am ...

BMit Schreckschusswaffe am Bahnhof unterwegs

Saarbrücken - Ein gutes Gespür zeigte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend (17.05.2018) am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Mann. Zuvor war er den Fahndungsbeamten durch sein nervöses Verhalten aufgefallen. Im Rahmen seiner Befragung gab er an, eine Schreckschusswaffe mitzuführen. Eine waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen konnte er nicht vorlegen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurden weiter ein Schlagring, Betäubungsmittel und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Dem polizeibekannten Mann drohen nun weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bexbach Pressesprecher Jürgen Glaub Telefon: 06826/5221006 Mobil: 0162/4336331 E-Mail: juergen.glaub@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de