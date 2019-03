Bundespolizeiinspektion Bremen / B20.000 Euro Schaden: ...

B20.000 Euro Schaden: PKW-Anhänger mit Stromaggregat am Bahnhof Lüneburg gestohlen

Bremen - Tatort: Bahngelände südlich Bahnhof Lüneburg, Bahnhofstraße Lüneburg Tatzeit: 09.03.2019, ca. 19:30 - 21:20 Uhr

Unbekannte Diebe haben einen PKW-Anhänger mit einem roten Stromaggregat der Marke Europower von einer Baustelle am Bahnhof Lüneburg gestohlen. Darauf befand sich außerdem eine Aluminiumkiste mit einem Schweißgerät und Elektromaschinen. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei ereignete sich der Diebstahl am Samstagabend in der Zeit von ca. 19:00 - 21:25 Uhr. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Pendlerparkplatz und einem Motorradgeschäft an der Bahnhofstraße.

Mit großem Kraftaufwand wurde der ca. 1,5 Tonnen schwere Anhänger der Marke Trebbiner auf seiner Tandemachse hinter einem LKW zur Seite gedreht und dessen Kupplungsschloss aufgebrochen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden: Telefon 0421 / 162 995

OTS: Bundespolizeiinspektion Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70255 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70255.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen Pressesprecher Holger Jureczko Mobil: 0172 893 8080 E-Mail: holger.jureczko@polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: https://twitter.com/bpol_nord