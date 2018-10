Bundespolizeiinspektion Chemnitz / BPOLI C: Citybahn in Mittweida ...

BPOLI C: Citybahn in Mittweida besprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Mittweida - In der Nacht vom 08.10.2018 auf den 09.10.2018 wurde in Mittweida eine Citybahn beschmiert.

Während des Halts am Bahnhof Mittweida wurde an einer Citybahn nach Chemnitz in der Zeit von 23:54 Uhr des 08.10.2018 bis 00:00 Uhr des 09.10.2018 Uhr ein Graffiti auf einer Gesamtfläche von 12,35 Quadratmetern angebracht.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB aufgenommen.

Wenn Sie zum Tathergang Hinweise geben können, dann melden Sie ich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der 0371 4615 0.

