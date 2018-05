Bundespolizeiinspektion Dresden / BPOLI DD: Bundespolizei Dresden ...

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden erwartet hohes Aufkommen an Zugreisenden aufgrund der Fußballbegegnung SG Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin am kommenden Sonntag

Dresden - Am kommenden Sonntag, dem 13.05.2018 um 15:30 Uhr, findet in der 2. Bundesliga die Spielbegegnung zwischen der SG Dynamo Dresden und dem 1. FC Union Berlin in Dresden statt. Die traditionsreiche Begegnung sorgt in den Fanlagern beider Vereine für sehr großes Interesse und ein ausverkauftes DDV-Stadion.

Die Bundespolizei Dresden rechnet ab dem späten Vormittag mit einem deutlichen Anstieg Bahnreisender in den Zügen nach Dresden, insbesondere aus dem Raum Leipzig, Senftenberg und Ruhland sowie in den Nahverkehrszügen aus dem Dresdner Umland, da aus allen diesen Richtungen Fans beider Vereine unterwegs sein werden. Hinzu kommt, dass erfahrungsgemäß über das Wochenende überdurchschnittlich viele Ausflügler in Zügen von und nach Dresden bis in die Abendstunden unterwegs sind. Es ist durchaus denkbar, dass Zugkapazitäten trotz maximal möglicher Aufstockung ausgeschöpft sein könnten. Außerdem finden am Hauptbahnhof Dresden umfangreiche Bauarbeiten statt, woraus Zugverlegungen resultieren und temporäre polizeiliche Maßnahmen, wie Absperrungen, erforderlich werden könnten.

Die Bundespolizei in Dresden, die die An- und Abreise der Anhängerschaften bahnseitig polizeilich absichert, wünscht ALLEN Beteiligten ein leidenschaftliches und friedliches Fußballspiel.

