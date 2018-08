Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Bahnunterführung mit ...

BPOLI EBB: Bahnunterführung mit Toilette verwechselt

Bischofswerda - Am 24. August 2018 erwischte die Bundespolizei beim Bahnhof Bischofswerda einen Mann mit einem Einhandmesser. Zuvor hatte er sich in der Unterführung erleichtert.

Laut Bürgerhinweis solle er in der Bahnunterführung uriniert haben. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierte um 15:30 Uhr den 31-jährigen Deutschen aus Burkau. Er gestand seine Verfehlung und hatte außerdem ein Einhandmesser in seinem Rucksack dabei. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand, der in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf.

Der Mann muss sich nun wegen Verunreinigen von Bahnanlagen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer wurde sichergestellt.

