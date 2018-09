Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Drogenkauf auf dem Bahnsteig

BPOLI EBB: Drogenkauf auf dem Bahnsteig

Sohland - Am 21. September 2018 kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach um 14:50 Uhr auf dem Bahnsteig des Sohlander Bahnhofes einen 41-jährigen Deutschen. Dieser hatte kurz zuvor von einem Unbekannten 0,2 Gramm Speed oder Crystal für 20,00 Euro gekauft. Dieses habe er inzwischen auf einer Spritze aufgezogen. Der Verkäufer sei mit dem Zug in Richtung Zittau weitergefahren.

Auf dem Weg zur Dienststelle trafen die Beamten in Taubenheim den Drogendealer in einer Bushaltestelle an, den der Deutsche ihnen beschrieben hatte. Es handelt sich um einen 44-jährigen Polen, der in der Vergangheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war.

Ein Drogenschnelltest verlief bei dem Käufer positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Der Inhalt der beschlagnahmten Drogenspritze wird noch untersucht. Beide Männer müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Handels bzw. Besitz von Betäubungsmitteln stellen.

