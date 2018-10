Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Ehefrau bewahrt ihren ...

BPOLI EBB: Ehefrau bewahrt ihren Mann vor der Ausnüchterungszelle

Bautzen - Am 16. Oktober 2018 gegen 15:10 Uhr mussten Beamte der Bundespolizei einen volltrunkenen Mann aus dem Trilex von Görlitz nach Bautzen holen. Der Mann war nicht mehr in der Lage sich zu artikulieren, konnte weder Fahrschein noch ein Ausweisdokument vorweisen und ein eigenständiges Aufstehen bzw. Laufen war ebenfalls nicht mehr möglich.

Die Beamten wurden von der Zugbegleiterin eines Trilex - Zuges im Bahnhof Bautzen um Hilfe gebeten. Der volltrunkene Mann saß inmitten mehrerer Bierflaschen im Abteil, reagierte nicht auf ein Ansprechen und sollte von der Fahrt ausgeschlossen werden. Er musste von den Beamten aus dem Zug getragen und zunächst auf einem Sitz am Bahnsteig abgesetzt werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen wurden eine polnische ID Karte und eine gültige Fahrkarte von Legnica nach Zgorzelec aufgefunden. Jegliche Kommunikation mit der Person war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus nach Bautzen verbracht, um die Gewahrsamsfähigkeit feststellen zu lassen. Der dort anwesende Arzt war der polnischen Sprache mächtig und konnte nach geraumer Zeit die Telefonnummer der Ehefrau in Erfahrung bringen. Gegen 18:00 Uhr war es dann auch möglich einen Atemalkoholtest durchzuführen, der einen Wert von 3,01 Promille ergab. Die Ehefrau erschien gegen 19:00 Uhr im Krankenhaus und durfte ihren Mann in Empfang nehmen. Die Freude über das Wiedersehn hielt sich bei der Frau allerdings sichtlich in Grenzen. Ein strafrechtliches Nachspiel wird die Angelegenheit für den 47-Jährigen ebenfalls haben, für die "Schwarzfahrt" von Görlitz nach Bautzen muss er sich wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten.

