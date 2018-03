Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Gestohlenen VW ...

BPOLI EBB: Gestohlenen VW Transporter sichergestellt

Bautzen - Am Freitag, den 23. März 2018 gegen 20:35 Uhr fiel Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf der BAB 4 ein in Tschechien zugelassener VW Transporter auf. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Halter des VW bereits früher polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und staunten nicht schlecht, als sie bei der Überprüfung des Fahrzeugs anstelle der Fahrgestellnummer nur undefinierbare Zeichen sahen. Dies machte die Kollegen stutzig und bei genauerer Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs, stießen die Beamten dann auf die Original Fahrgestellnummer. Diese brachte zum Vorschein, was die Kollegen bereits ahnten, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit in Radeburg entwendet wurde. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

