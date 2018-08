Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Graffitisprayer mit 30 ...

BPOLI EBB: Graffitisprayer mit 30 Gramm Marihuana erwischt

Ostritz - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ebersbach:

"Am 29. August 2018 kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Ostritz einen Autofahrer. Er hatte Marihuana, berauschende Pilze und Farbsprühdosen dabei.

Gegen 23:05 Uhr stoppten die Bundes- und Landespolizisten auf der Bundesstraße 99 innerhalb der Grenzgemeinde Ostritz einen Renault. Der 22-jährige deutsche Fahrer roch nach Alkohol und schwitzte stark. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 mg/l und ein Drogenschnelltest verlief negativ. Allerdings fanden die Beamten im Fahrzeug eine Tüte mit einer Bruttomenge von etwa 30 Gramm Marihuana, 11 berauschende Pilze, einen Crusher, mehrere Farbsprays und spezielle wetterfeste Marker. Da sich an den Händen des Mannes recht frische Farbrückstände befanden, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um einen Graffitisprayer handeln könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Görlitz wurde die Wohnung des Mannes in Ostritz durchsucht. Die Polizisten stellten Kleinstmengen an Cannabis und Drogenutensilien sicher.

Ob und wo der Tatverdächtige die Dosen für Graffitis genutzt haben könnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er muss sich wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Gesetz sieht hier eine Geld- oder Freiheitsstrafe vor."

OTS: Bundespolizeiinspektion Ebersbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74161 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74161.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Alfred Klaner Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45 E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de @bpol_pir