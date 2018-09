Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Haftbefehl vollzogen

BPOLI EBB: Haftbefehl vollzogen

Ebersbach - Einen 38-jährigen Mann aus Polen kontrollierte die Bundespolizei am 10. September 2018 um 21:15 Uhr auf der Ebersbacher Hauptstraße. Er war entgegen einer Widereinreisesperre in das Bundesgebiet eingereist und wurde per Haftbefehl gesucht.

Eigentlich wollte er zum Bahnhof um nach Frankfurt am Main zu reisen. Aber genau von dort stammt der offene Haftbefehl. Eine Restfreiheitsstrafe von 100 Tagen wegen Einbruchsdiebstahl sei noch zu verbüßen. Der Pole war erst im April diesen Jahres nach Polen abgeschoben worden und eine 7-jährige Einreisesperre verhängt worden.

Da er gegen diese verstoßen hat, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes ein. Der Mann wurde an die Justizvollzugsanstalt Görlitz überstellt.

OTS: Bundespolizeiinspektion Ebersbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74161 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74161.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Alfred Klaner Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45 E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de @bpol_pir