Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Haschisch in ...

BPOLI EBB: Haschisch in Zigarettenschachtel versteckt

Zittau - Am 24. Oktober 2018 kontrollierte um 14:40 Uhr eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in der Zittauer Schliebenstraße einen 24-jährigen Deutschen. In einer Zigarettenschachtel fanden die Beamten ein Cliptütchen mit gepressten Haschisch.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes verlief zunächst negativ. Da er in der Vergangenheit bereits wegen diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten war, wurden seine mitgeführten Sachen näher in Augenschein genommen. In einer Zigarettenschachtel wurden die Polizisten dann auch fündig, er hatte dort 0,66 Gramm gepressten Haschisch versteckt. Die Droge wurde beschlagnahmt und es wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Landespolizei eingeleitet.

OTS: Bundespolizeiinspektion Ebersbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74161 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74161.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Frank Barby Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45 E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de www.bundespolizei.de