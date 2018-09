Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Junger Mann erhält sein ...

BPOLI EBB: Junger Mann erhält sein geklautes Fahrrad zurück

Bautzen - Dank des besonnenen Handelns eines jungen Mannes konnte die Bundespolizei dessen Fahrrad, welches ihm gestohlen wurde, wiederbeschaffen und ihm nun zurückgeben.

Im Mai 2018 erstattete der 21-Jährige bei der Polizei Strafanzeige, weil ihm in Sohland, in der Nähe des Bahnhofs, sein Fahrrad gestohlen wurde. Etwa zwei Wochen später traute er seinen Augen kaum: Er erkannte sein Fahrrad in den Händen einer Frau wieder. Er sprach die Dame daraufhin an und forderte sein Fahrrad zurück. Doch diese verweigerte die Herausgabe und meinte, es wäre ihr Rad. Der junge Mann zückte sein Handy und fotografierte die Frau mit seinem Fahrrad in der Hand. Aufgrund der Bilder und der detaillierten Beschreibung konnte die Frau ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihr 65-jähriger Mann das Fahrrad "gefunden" hatte. In der Zwischenzeit wurde das Fahrrad an eine weitere Person verschenkt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte das gesuchte Rad schließlich bei dieser Person aufgefunden und sichergestellt werden.

Am 4. September 2018 holte der 21-Jährige sein Fahrrad auf dem Bundespolizeirevier Bautzen ab und verlies mit einem Lächeln im Gesicht die Dienststelle.

Gegen den 65-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Unterschlagung eingeleitet.

