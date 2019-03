Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Moped ohne ...

BPOLI EBB: Moped ohne Haftpflichtversicherung in Zittau gestoppt

Zittau - Ein 17-jähriger Deutscher war am 04. März 2019 gegen 07:30 Uhr mit seinem Moped im Stadtgebiet Zittau unterwegs. Er wurde durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz im Bereich Haberlandplatz gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Der Jugendliche händigte den Beamten Personalausweis, Führerschein und Betriebserlaubnis aus. Den Beamten fiel auf, dass die Fahrgestellnummer des Kleinkraftrades nicht mit der in der Betriebserlaubnis übereinstimmte. Der Versicherungsschein, welcher durch die Mutter per Handy übermittelt wurde, war auf die Daten der Betriebserlaubnis aber nicht auf das geführte Fahrzeug ausgestellt. Folglich bestand für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz. Wegen des dringenden Tatverdachts des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung wurde die Betriebserlaubnis und das Versicherungskennzeichen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Vor Ort wurde der Sachverhalt einer Streife der Landespolizei übergeben.

