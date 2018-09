Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Säugling rettet Vater vor ...

BPOLI EBB: Säugling rettet Vater vor dem Gefängnis

Bautzen / Bolbritz (BAB 4) - Mit einem ungewöhnlichen Fall hatte die Bundespolizei am 14. September 2018 auf der Bundesautobahn 4 zu tun. Um 09:50 Uhr kontrollierte eine Streife des Bautzener Bundespolizeireviers auf dem Rastplatz Oberlausitz einen in Richtung Polen fahrenden Mann mit seinem Säugling. Gegen den in Rotterdam lebenden 32-jährigen Polen besteht ein Haftbefehl wegen Diebstahls, der nur nach Zahlung der 520,00 Euro Geldstrafe inkl. Gebühren abgewendet werden kann. Der Vater des erst 7 Monate alten Babys konnte diesen Betrag nicht aufbringen und hätte für 15 Tage inhaftiert werden müssen. Da sich aber die Mutter des Kindes in Holland befindet, wurde der Haftbefehl in Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft aus humanitären Gründen vorerst ausgesetzt.

Der Mann versprach, die offene Geldstrafe umgehend einzuzahlen. Ihm und dem Säugling wurde die Weiterfahrt gestattet.

