Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Ukrainischer ...

BPOLI EBB: Ukrainischer Schwarzarbeiter auf der BAB4 gestoppt

Bautzen, Ohorn - Am 28. September 2018 kurz vor Mitternacht endete auf dem Parkplatz Rödertal auf der BAB4 die Weiterreise eines mutmaßlichen Schwarzarbeiters aus der Ukraine.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stoppten den 34-Jährigen, der mit seinem Renault in Richtung Dresden zu seiner Arbeitsstelle unterwegs war. In dessen mitgeführten Gepäck fanden die Beamten diverse Arbeitskleidung und einen polnischen Arbeitsvertrag. Eine Arbeitserlaubnis für Deutschland konnte der junge Mann jedoch nicht vorweisen. In der polizeilichen Vernehmung bestätigte der Mann die geplante Erwerbstätigkeit.

Somit ergab sich der Verdacht der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Mit einer Wiedereinreisesperre für die nächsten zwei Jahre im Gepäck wurde der Ukrainer am Folgetag gegen 12 Uhr nach Polen zurückgeschoben.

