Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise ...

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise gestoppt - Schwarzarbeit verhindert

Weißenberg - Am 6. September 2018 kontrollierte die Bundespolizei bei Weißenberg drei ukrainische Männer, die auf dem Weg zu ihrer Baustelle nach Berlin waren. Ein entsprechendes Visum und eine Arbeitserlaubnis hatten sie jedoch nicht dabei.

Gegen 05:05 Uhr leuchtete die rote Anhaltekelle für den Fahrer eines in Tschechien zugelassenen Seat Toledo. Der Kofferraum hing ziemlich tief und die Halterfeststellung über Funk warf auch einige Fragen auf. Der 31-jährige Fahrer sowie seine 44- und 47-jährigen Mitfahrer hatten gültige ukrainische Reisepässe und auch polnische Visa dabei. Sie hätten auch als Touristen reisen dürfen, hätten die Beamten nicht Arbeitssachen, Werkzeuge und allerlei Malerbedarf im Kofferraum gefunden. Einer der Mitfahrer gab noch vor Ort an, dass sie auf dem Weg zum Bruder in Berlin seien. Eine kurze Internetrecherche bestätigte den Verdacht. Es handelt sich um eine Malerfirma und die drei Männer waren auf dem Weg zu einer Baustelle, um dort zu arbeiten.

Die Männer wurden in Gewahrsam genommen und der Seat auf der Dienststelle genauer durchsucht. Sie müssen sich nun wegen unerlaubter Einreise und unerlaubter Arbeitsaufnahme verantworten. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

