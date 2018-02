Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Vermeintlicher Dieb in ...

BPOLI EBB: Vermeintlicher Dieb in Zittau gestellt

Zittau - Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach fielen am 20.Februar zwei Personen auf, die nahe der Grenze zur Polnischen Republik einen Wäschekorb mit diversen Kisten trugen. Die Personen konnten zwar erkannt, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kontrolliert werden und kurz darauf brach auch der Sichtkontakt zu ihnen ab. Auf Grund des auffälligen Verhaltens der Personen wurde eine weiteren Streife zur Nachsuche hinzugezogen. Die Beamten fanden dann auf Höhe der Einfahrt zur Biogasanlage Zittau, am Ufer der Mandau, das vermutliche Diebesgut und stellten es sicher. Es handelte sich um zwei Stabmixer, zwei Kaffeeautomaten und zwei Bratpfannen, alles in Originalverpackungen sowie den besagten Wäschekorb. Zeitgleich erschien eine der gesuchten Personen auf der Chopinstraße und wurde durch die Beamten der ersten Streife wiedererkannt, angehalten und kontrolliert. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde der polnische Staatsbürger zum Polizeirevier Zittau - Oberland verbracht. Im Revier stellten die Beamten fest, dass die aufgefundenen Gegenstände kurz zuvor aus einem Supermarkt in Zittau entwendet wurden und der Diebstahl auf Video festgehalten wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Landespolizei geführt.

