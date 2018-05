Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Zwei Jugendliche mit ...

BPOLI EBB: Zwei Jugendliche mit illegalem Feuerwerk erwischt

Oppach/Taubenheim - Zwei Jugendliche (15 und 17 Jahre) wurden am Samstag, den 19. Mai 2018, mit illegaler Pyrotechnik in der Ortslage Taubenheim durch die Bundespolizei festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach erhielt am Samstag gegen 17:00 Uhr einen Bürgerhinweis, dass aus einer Sandgrube im Bereich Fugau - Taubenheim schussähnliche Geräusche zu hören seien. Die Sandgrube befindet sich auf tschechischem Territorium, allerdings seien Stimmen deutscher Jugendlicher zu vernehmen. Eine Streife der Bundespolizei, die in den Bereich beordert wurde, konnte ebenfalls laute Knallgeräusche aus der angegebenen Richtung wahrnehmen. Gegen 17:25 Uhr kamen zwei deutsche Jugendliche mit ihren Fahrrädern aus Richtung Sandgrube gefahren und wurden durch die Bundesbeamten angehalten und kontrolliert. In dem Rucksack des 15-Jährigen stellten die Beamten 39 Stück Feuerwerkskörper unterschiedlichster Marken ohne CE-Kennzeichnung und der Kategorie F3, die nur durch Personen mit besonderer Erlaubnis abgebrannt werden dürfen, fest. Im Rucksack des 17-Jährigen ein ähnliches Bild, hier wurden 46 pyrotechnische Erzeugnisse, wie Dum Bum, Jorge FP3 und Viper 2 aufgefunden, ebenfalls ohne erforderliche Kennzeichnung und teilweise der Kategorie F3 zuzuordnen. Die Jugendlichen gaben an die Knaller kurz zuvor in Sohland / Rozany in Tschechien käuflich erworben zu haben. Die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt und nachdem der Tatvorwurf des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erläutert, unterzeichnet und die Pyrotechnik eingezogen war, wurden die Jugendlichen in der Obhut ihrer Mütter aus der polizeilichen Kontrolle entlassen.

