Bundespolizeiinspektion Ebersbach / BPOLI EBB: Zwei Ukrainer in ...

BPOLI EBB: Zwei Ukrainer in Gewahrsam genommen

Zittau / Großhennersdorf - Am 30. März 2019 um 03:15 Uhr geriet ein Mercedes-Sprinter, mit ukrainischer Zulassung, in der Ortslage Großhennersdorf in das Visier von Ebersbacher Bundespolizisten. Das Fahrzeug wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der Bus war mit fünf ukrainischen Personen besetzt. Eine Überprüfung des Fahrzeuges und der Reisedokumente der Insassen verlief zunächst ohne Beanstandungen. Bei der Befragung nach Ziel und Zweck der Reise, sagten zwei der Insassen aus, dass sie, einer als Fliesenleger und der Andere als Lagerarbeiter, in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. Der 41-Jährige und sein 31-jähriger Landsmann konnten jedoch einen dafür erforderlichen Aufenthaltstitel nicht vorweisen. Wegen des Verdachts der unerlaubten Arbeitsaufnahme sowie der damit verbundenen unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik wurden die beiden Männer in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der Bearbeitung ist eine Zurückschiebung nach Polen vorgesehen. Die anderen drei Insassen konnten ihre Reise gegen 03:45 Uhr fortsetzen.

