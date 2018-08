Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Bundespolizei stellt ...

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Graffiti-Sprayer

Erfurt - Ein nicht im Dienst befindlicher Kollege informierte heute kurz nach Mitternacht die Leitstelle der Bundespolizei, dass eine männliche Person in der Personenunterführung an der Schmidtstedter Brücke in Erfurt die Wände mit Farbe besprüht. Einer in der Nähe befindlichen Streife der Bundespolizei gelang es, den Täter, einen 18-jährigen Deutschen, nahe des Tatortes zu stellen. Die Spraydose hatte er noch dabei. Die Bundespolizisten informierten den örtlich zuständigen Inspektionsdienst Süd der Landespolizei, der die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernahm.

