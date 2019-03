Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Bundespolizei stellt Mann mit ...

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Mann mit zahlreichem Diebesgut fest

Erfurt - Bundespolizisten kontrollierten am Samstag kurz vor Mitternacht einen 33-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er ein Springmesser offen mit sich führte. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes stießen sie auf zahlreiches Diebesgut. Darunter Alkoholika, Kopfhörer, mehrere Parfüm-Tester, Zubehör für Mobiltelefone, Spielzeug und Bekleidungsartikel - teilweise noch in der Verpackung. Außerdem hatte er einen Notizzettel dabei, auf dem "Bestellungen" für Diebesgut notiert waren. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Gegenstände gewerbsmäßig gestohlen hat, um damit seine Drogensucht zu finanzieren. Auch während des polizeilichen Gewahrsams gingen weitere "Bestellungen" als Nachricht auf dem Mobiltelefon des Mannes ein. Gegen den 33-jährigen haben die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Weil er außerdem noch Morphium in geringer Menge dabei hatte, bekam der ohne festen Wohnsitz Lebende zusätzlich eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln.

